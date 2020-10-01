«Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС

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Зона поиска утечки кислорода на Международной космической станции (МКС) сократилась до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС
  • © Роскосмос/Иван Вагнер

«Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда», — говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что поиски места утечки проводят с использованием ультразвукового прибора.

Ранее космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находится в российском модуле «Звезда».

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