«Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС
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«Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда», — говорится в сообщении в Twitter.
Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора. pic.twitter.com/aWydJOH78g— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 30, 2020
Уточняется, что поиски места утечки проводят с использованием ультразвукового прибора.
Ранее космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находится в российском модуле «Звезда».