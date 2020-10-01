«Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС

Зона поиска утечки кислорода на Международной космической станции (МКС) сократилась до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

© Роскосмос/Иван Вагнер

«Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда», — говорится в сообщении в Twitter. Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора. pic.twitter.com/aWydJOH78g — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 30, 2020 Уточняется, что поиски места утечки проводят с использованием ультразвукового прибора. Ранее космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находится в российском модуле «Звезда».