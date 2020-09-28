NASA: утечки воздуха не обнаружено в американском сегменте МКС
Как сообщает РИА Новости, трансляция переговоров ведётся NASA.
«Американский сегмент выглядит хорошо», — сказал специалист центра управления полётом Кэссиди, отвечая на вопрос, в каком модуле станции найдена утечка по итогам двухдневной изоляции экипажа в российском сегменте.
В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.