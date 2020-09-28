NASA: утечки воздуха не обнаружено в американском сегменте МКС

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Специалист хьюстонского центра управления полётом сообщил командиру Международной космической станции (МКС) Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена.

Как сообщает РИА Новости, трансляция переговоров ведётся NASA.

«Американский сегмент выглядит хорошо», — сказал специалист центра управления полётом Кэссиди, отвечая на вопрос, в каком модуле станции найдена утечка по итогам двухдневной изоляции экипажа в российском сегменте.

В середине сентября представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что незначительная утечка аммиака, обнаруженная в американском сегменте МКС, не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.

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