Экипажу МКС посоветовали заклеить скотчем сварочные швы в модуле

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В подмосковном центре управления полётами посоветовали экипажу МКС тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда».
Экипажу МКС посоветовали заклеить скотчем сварочные швы в модуле
  • © Роскосмос

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с центром, которые транслировало NASA.

«Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки ПрК (промежуточная камера модуля «Звезда», где выявлена утечка воздуха. —  RT), которые зелёным цветом у нас окрашены... скотчем по всей длине», — цитирует агентство специалиста центра, который обращался к российскому космонавту Ивану Вагнеру.

29 сентября стало известно, что космонавтам удалось установить, что место утечки воздуха на МКС находится в российском модуле «Звезда».

В NASA позже отметили, что скорость утечки воздуха на МКС не представляет угрозы для экипажа.

Членам экипажа уже рекомендовали искать место утечки воздуха с помощью полиэтиленовых пакетов.

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