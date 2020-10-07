Утечку воздуха в модуле МКС намерены искать с помощью пакетов

Утечку воздуха в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) планируется искать с помощью полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.

Отмечается, что космонавты завесят пакетами «протекающий» отсек модуля.

«Нужно будет всё свободное пространство в ПрК (промежуточная камера модуля «Звезда») завесить полиэтиленовыми пакетами», — сказал российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру специалист подмосковного центра управления полётами.

Ожидается, что экипаж должен будет их «по периметру скотчем приклеить так, чтобы в пакете был пузырь». Это, как предполагается, позволит выявить место протечки.

29 сентября стало известно, что космонавтам удалось установить, что место утечки воздуха на МКС находится в российском модуле «Звезда».

В NASA позже отметили, что скорость утечки воздуха на МКС не представляет угрозы для экипажа.