Утечку воздуха в модуле МКС намерены искать с помощью пакетов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.
Отмечается, что космонавты завесят пакетами «протекающий» отсек модуля.
«Нужно будет всё свободное пространство в ПрК (промежуточная камера модуля «Звезда») завесить полиэтиленовыми пакетами», — сказал российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру специалист подмосковного центра управления полётами.
Ожидается, что экипаж должен будет их «по периметру скотчем приклеить так, чтобы в пакете был пузырь». Это, как предполагается, позволит выявить место протечки.
29 сентября стало известно, что космонавтам удалось установить, что место утечки воздуха на МКС находится в российском модуле «Звезда».
В NASA позже отметили, что скорость утечки воздуха на МКС не представляет угрозы для экипажа.