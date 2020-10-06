Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маску
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«Как показывают последние исследования, человек, имеющий антитела IgG к коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Уточняется, что это редкий, но возможный вариант.
Отмечается, что даже наличие антител не освобождает от пользования средствами индивидуальной защиты, такими как маски.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что люди с определёнными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19.