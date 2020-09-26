Профессор назвал основную «хитрость» коронавируса

Американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал об основной «хитрости» коронавирусной инфекции COVID-19.

«Кажется, что у этого вируса (COVID-19. — RT) есть ключевая «хитрость». Она заключается в том, чтобы избежать первоначального врождённого иммунного ответа в течение длительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона первого типа», — приводит агентство Bloomberg его слова.

Ранее американские учёные назвали снижающий смертность от коронавируса фактор.

Согласно их подсчётам, у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от коронавируса на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.

По мнению директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у некоторых пациентов «протективный уровень антител» вырабатывается после первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а «вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной».