Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Он отметил, что «всё зависит от индивидуальной реакции организма как на вакцинацию, так и на инфицированность».
«У некоторых протективный уровень антител вырабатывается после первой прививки, а вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной. Он будет защищён, возможно, уже через две недели после первой прививки», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Ранее стало известно, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в гражданский оборот в Москве.
В августе центр имени Гамалеи рассказал о планах изучить вторичный иммунитет к заболеванию после вакцинации.
Сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября- декабря.