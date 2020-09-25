Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцины от коронавируса

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у некоторых «протективный уровень антител» вырабатывается после первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а «вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной».
Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Он отметил, что «всё зависит от индивидуальной реакции организма как на вакцинацию, так и на инфицированность».

«У некоторых протективный уровень антител вырабатывается после первой прививки, а вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной. Он будет защищён, возможно, уже через две недели после первой прививки», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее стало известно, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в гражданский оборот в Москве.

В августе центр имени Гамалеи рассказал о планах изучить вторичный иммунитет к заболеванию после вакцинации.

Сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября- декабря. 

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