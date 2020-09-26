Учёные назвали снижающий смертность от коронавируса фактор

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Учёные из США выяснили, что у пациентов с коронавирусом, имеющих нормальный уровень витамина D в крови, число тяжёлых случаев и смертей значительно ниже чем у тех, у кого наблюдается его дефицит.
Учёные назвали снижающий смертность от коронавируса фактор
  • Reuters

Результаты исследования обнародованы в журнале PLOS ONE.

Отмечается, что образцы крови были взяты у 235 пациентов.

Согласно подсчётам учёных, у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от коронавируса на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у некоторых «протективный уровень антител» вырабатывается после первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а «вторая им нужна для того, чтобы эта протективность была более длительной».

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