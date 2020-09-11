В КНР выявили позитивный эффект от российского препарата от COVID-19

Китайские учёные подтвердили, что российский препарат от коронавируса «Триазавирин» эффективен.

Об этом сообщил директор Института органического синтеза УрО РАН Валерий Чарушин.

Китайские учёные пришли к выводам, что «Триазавирин» имеет положительный эффект, он сокращает продолжительность течения болезни и смягчает многие симптомы.

«В ходе конференции мы получили информацию от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», — сказал Чарушин.

По его словам, в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же исследования проводятся в Екатеринбурге в больницах № 6, № 14 и № 40.

В конце августа стало известно, что специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют начало испытаний китайской вакцины от коронавируса на середину сентября.