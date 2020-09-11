В КНР выявили позитивный эффект от российского препарата от COVID-19

Короткая ссылка
Китайские учёные подтвердили, что российский препарат от коронавируса «Триазавирин» эффективен.
В КНР выявили позитивный эффект от российского препарата от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщил директор Института органического синтеза УрО РАН Валерий Чарушин.

Китайские учёные пришли к выводам, что «Триазавирин» имеет положительный эффект, он сокращает продолжительность течения болезни и смягчает многие симптомы.

«В ходе конференции мы получили информацию от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», — сказал Чарушин.

По его словам, в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же исследования проводятся в Екатеринбурге в больницах № 6, № 14 и № 40.

В конце августа стало известно, что специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют начало испытаний китайской вакцины от коронавируса на середину сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить