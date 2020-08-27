В России проведут испытания китайской вакцины от коронавируса
- Reuters
«Это исследование должно стартовать во второй половине сентября», — цитирует РИА Новости и. о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова.
Он отметил, что вначале исследование будет небольшим, в нём примут участие около 500 человек.
По его словам, сразу после небольшого исследования будет начато массовое, с участием 5 тыс. добровольцев по всему миру.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.