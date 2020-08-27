В России проведут испытания китайской вакцины от коронавируса

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Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют начало испытаний китайской вакцины от коронавируса на середину сентября.
В России проведут испытания китайской вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Это исследование должно стартовать во второй половине сентября», — цитирует РИА Новости и. о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова.

Он отметил, что вначале исследование будет небольшим, в нём примут участие около 500 человек.

По его словам, сразу после небольшого исследования будет начато массовое, с участием 5 тыс. добровольцев по всему миру.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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