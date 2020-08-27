В России проведут испытания китайской вакцины от коронавируса

Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют начало испытаний китайской вакцины от коронавируса на середину сентября.

«Это исследование должно стартовать во второй половине сентября», — цитирует РИА Новости и. о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова.

Он отметил, что вначале исследование будет небольшим, в нём примут участие около 500 человек.

По его словам, сразу после небольшого исследования будет начато массовое, с участием 5 тыс. добровольцев по всему миру.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.