Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства сообщила, что 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран
  • РИА Новости

«Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание о приобретении вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира», — заявила Голикова.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить