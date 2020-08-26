Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства сообщила, что 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание о приобретении вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира», — заявила Голикова.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.