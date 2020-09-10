Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике
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«НИЦЭМ имени Гамалеи категорически отвергает выдвинутые группой учёных обвинения в недостоверности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet», — сказал он РИА Новости.
Логунов подчеркнул, что центр представил клинический протокол исследования.
По его словам, данные прошли тщательную экспертизу рецензентов The Lancet.
Ранее научный журнал предложил авторам исследования по российской вакцине от COVID-19 ответить на вопросы коллег.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что разработчик препарата уже направил развёрнутые ответы.