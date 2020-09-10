Минздрав: в Lancet направлены пояснения к статье о вакцине от COVID-19

Институт им. Гамалеи направил в научный журнал The Lancet пояснения к данным о клинических исследованиях вакцины от коронавируса, к которым возникли вопросы у группы иностранных учёных.

«По нашим данным, разработчики вакцины «Спутник V» уже направили развёрнутые ответы редактору журнала The Lancet», — заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов Интерфаксу.

В начале сентября журнал опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины. После этого несколько учёных из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.

Как сообщало РИА Новости, The Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских учёных.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что создатели вакцины от COVID-19 «Спутник V» выражают готовность сделать препарат доступным для людей по всему миру.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.