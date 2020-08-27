В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа

Вирусологи Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) могут создать одну сезонную вакцину, которая будет защищать и от коронавирусной инфекции COVID-19, и от гриппа, заявила доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета вуза Ольга Карпова.

«Мы можем сделать сезонную (вакцину. — RT), если, а это большая—большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос о возможности создания препарата, позволяющего проводить вакцинацию сразу от гриппа и коронавируса.

Карпова также сообщила, что разрабатываемая в МГУ поливалентная вакцина от коронавируса может в течение полугода выйти на уровень клинических испытаний в случае поступления финансирования.

«У нас поливалентная вакцина, то есть у нас существуют универсальные антигены, которые будут — я надеюсь, у меня нет пока точных данных — предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса», — уточнила она.

В конце марта в Российской академии наук сообщили, что при участии их учёных идёт разработка трёх вакцин от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила разрабатываемую в МГУ вакцину от COVID-19 в перечень перспективных.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.