В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа

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Вирусологи Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) могут создать одну сезонную вакцину, которая будет защищать и от коронавирусной инфекции COVID-19, и от гриппа, заявила доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета вуза Ольга Карпова.
В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа
  • globallookpress.com
  • © RDIF/Handout via Xinhua

«Мы можем сделать сезонную (вакцину. — RT), если, а это большая—большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос о возможности создания препарата, позволяющего проводить вакцинацию сразу от гриппа и коронавируса.

Карпова также сообщила, что разрабатываемая в МГУ поливалентная вакцина от коронавируса может в течение полугода выйти на уровень клинических испытаний в случае поступления финансирования. 

«У нас поливалентная вакцина, то есть у нас существуют универсальные антигены, которые будут — я надеюсь, у меня нет пока точных данных — предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса», — уточнила она.

В конце марта в Российской академии наук сообщили, что при участии их учёных идёт разработка трёх вакцин от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила разрабатываемую в МГУ вакцину от COVID-19 в перечень перспективных.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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