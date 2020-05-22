ВОЗ причислила разрабатываемую МГУ вакцину от COVID-19 к перспективным
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- РИА Новости
«22 мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М.В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в Минздраве заявили, что первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля.
Как отмечали в правительстве, пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания в России.