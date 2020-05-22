ВОЗ причислила разрабатываемую МГУ вакцину от COVID-19 к перспективным

Всемирная организация здравоохранения включила разрабатываемую в МГУ вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в перечень перспективных. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

«22 мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М.В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в Минздраве заявили, что первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля.

Как отмечали в правительстве, пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания в России.