ВОЗ причислила разрабатываемую МГУ вакцину от COVID-19 к перспективным

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Всемирная организация здравоохранения включила разрабатываемую в МГУ вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в перечень перспективных. Об этом заявили в пресс-службе вуза.
ВОЗ причислила разрабатываемую МГУ вакцину от COVID-19 к перспективным
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«22 мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М.В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

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