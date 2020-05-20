Голикова сообщила о клинических испытаниях препаратов от коронавируса

Короткая ссылка
Пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова сообщила о клинических испытаниях препаратов от коронавируса
  • РИА Новости

«Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она уточнила, что на государственной регистрации находятся ещё четыре препарата.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить