Голикова сообщила о клинических испытаниях препаратов от коронавируса
- РИА Новости
«Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей», — цитирует РИА Новости Голикову.
Она уточнила, что на государственной регистрации находятся ещё четыре препарата.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.