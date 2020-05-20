Голикова сообщила о клинических испытаниях препаратов от коронавируса

Пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она уточнила, что на государственной регистрации находятся ещё четыре препарата.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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