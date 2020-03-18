В МГУ предложили технологию для создания прототипа вакцины от COVID-19

Учёные кафедры вирусологии МГУ им. Ломоносова разработали технологию создания сферических частиц, которые могут использоваться в качестве носителей для антигенов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».

«Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики. Это растительный вирус, который как известно, точно не может быть заразен для человека», — рассказала заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

По её словам, научные работы с вирусом табачной мозаики велись с 2010 года.

«Наши сферические частицы, на поверхности которых мы разместили «корону вируса»... становятся абсолютно похожи на сам патоген. И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь», — пояснила Карпова.

Декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников заявил, что прототип вакцины может быть разработан за три месяца при наличии заказа и достаточного финансирования.

Ранее Минздрав Италии разрешил испытание вакцины от COVID-19 на животных.

В феврале генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире разрабатывают более 20 вакцин от коронавируса.