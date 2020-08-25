Завершена изоляция экипажа МКС в российском сегменте

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Завершена изоляция экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха в американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Завершена изоляция экипажа МКС в российском сегменте
  • © Роскосмос

«Центр управления полётами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс открытия люков займёт около часа», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

21 августа экипаж МКС перешёл в российский сегмент и закрыл люки. Это произошло из-за того, что на станции зафиксировали утечку воздуха. Американский астронавт Крис Кэссиди находится в российском модуле «Звезда».

Член экипажа Иван Вагнер отметил, что все чувствуют себя отлично.

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