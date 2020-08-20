NASA прокомментировало утечку воздуха на МКС
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Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что на станции в ближайшие дни будут закрыты люки всех отсеков, чтобы отследить уровень давления воздуха в каждом отсеке.
При этом американский астронавт Крис Кэссиди с пятницы по воскресенье будет находиться в российском модуле «Звезда».
«Проверка не представляет угрозы экипажу и должна помочь выявить, в каком отсеке есть более высокий, чем обычно, уровень утечки», — заявили в NASA.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что никакой угрозы для экипажа МКС и самой станции нет.