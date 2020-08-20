NASA прокомментировало утечку воздуха на МКС

NASA сообщило, что возможная утечка воздуха на Международной космической станции не представляет угрозы для членов экипажа, но требуется найти её источник и выполнить ремонт.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что на станции в ближайшие дни будут закрыты люки всех отсеков, чтобы отследить уровень давления воздуха в каждом отсеке.

При этом американский астронавт Крис Кэссиди с пятницы по воскресенье будет находиться в российском модуле «Звезда».

«Проверка не представляет угрозы экипажу и должна помочь выявить, в каком отсеке есть более высокий, чем обычно, уровень утечки», — заявили в NASA.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что никакой угрозы для экипажа МКС и самой станции нет.