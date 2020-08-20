В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения об утечке воздуха на МКС

Короткая ссылка
Экипаж Международной космической станции перейдёт на российский сегмент МКС на трое суток, пока будет вестись поиск утечки воздуха в американском сегменте.
В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения об утечке воздуха на МКС
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — сообщили в корпорации.

Отмечается, что решение было принято совместно с США.

Во время пребывания на российском сегменте экипаж намерен проводить штатные работы.

«Никакой угрозы для экипажа и станции нет», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Источник агентства ранее сообщал, что на МКС, предположительно, в американском сегменте, обнаружена небольшая утечка воздуха, которая не угрожает безопасности экипажа.

В июле в NASA сообщили о возобновлении поиска источника бензола на МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить