В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения об утечке воздуха на МКС
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — сообщили в корпорации.
Отмечается, что решение было принято совместно с США.
Во время пребывания на российском сегменте экипаж намерен проводить штатные работы.
«Никакой угрозы для экипажа и станции нет», — подчеркнули в «Роскосмосе».
Источник агентства ранее сообщал, что на МКС, предположительно, в американском сегменте, обнаружена небольшая утечка воздуха, которая не угрожает безопасности экипажа.
В июле в NASA сообщили о возобновлении поиска источника бензола на МКС.