В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения об утечке воздуха на МКС

Экипаж Международной космической станции перейдёт на российский сегмент МКС на трое суток, пока будет вестись поиск утечки воздуха в американском сегменте.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — сообщили в корпорации.

Отмечается, что решение было принято совместно с США.

Во время пребывания на российском сегменте экипаж намерен проводить штатные работы.

«Никакой угрозы для экипажа и станции нет», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Источник агентства ранее сообщал, что на МКС, предположительно, в американском сегменте, обнаружена небольшая утечка воздуха, которая не угрожает безопасности экипажа.

В июле в NASA сообщили о возобновлении поиска источника бензола на МКС.