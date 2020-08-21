Экипаж МКС изолировался в российском сегменте

Экипаж Международной космической станции (МКС) перешёл в российский сегмент и закрыл люки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

«Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено», — рассказали в компании.

В «Роскосмосе» пояснили, что экипаж МКС будет находиться в российском сегменте до вечера 24 августа.

Вместе со специалистами центров управления полётами члены экипажа проконтролируют давление в закрытых модулях для определения возможного места утечки атмосферы.

«В первой половине дня понедельника, 24.08.2020, состоится обсуждение результатов работ с партнёрами, по итогам которых будет определён дальнейший план действий», — добавили в компании.

Ранее NASA сообщило, что возможная утечка воздуха на Международной космической станции не представляет угрозы для членов экипажа, но необходимо найти её источник и выполнить ремонт.