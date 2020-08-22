Космонавт рассказал о самочувствии изолировавшегося экипажа МКС

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Член экипажа Международной космической станции (МКС) Иван Вагнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о самочувствии экипажа, который изолировался в российском сегменте МКС в связи с утечкой воздуха.
Космонавт рассказал о самочувствии изолировавшегося экипажа МКС
  • РИА Новости

«К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли всё ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле. Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли», — сообщил Вагнер.

Ранее NASA сообщило, что возможная утечка воздуха на Международной космической станции не представляет угрозы для членов экипажа, но необходимо найти её источник и выполнить ремонт.

Позднее стало известно, что экипаж МКС перешёл в российский сегмент и закрыл люки.

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