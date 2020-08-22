Космонавт рассказал о самочувствии изолировавшегося экипажа МКС
- РИА Новости
«К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли всё ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле. Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли», — сообщил Вагнер.
Ранее NASA сообщило, что возможная утечка воздуха на Международной космической станции не представляет угрозы для членов экипажа, но необходимо найти её источник и выполнить ремонт.
Позднее стало известно, что экипаж МКС перешёл в российский сегмент и закрыл люки.