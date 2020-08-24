Изоляцию экипажа МКС в российском сегменте продлили
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«По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнёров принято решение об открытии люков 25 августа в 11:00 мск. После этого экипаж продолжит штатную программу работы на МКС», — сообщили в пресс-службе корпорации для РИА Новости.
Ранее изоляцию планировали завершить 24 августа.
«Участники совещания констатировали герметичность всех проверяемых модулей станции. После открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции», — добавил представитель пресс-службы.
21 августа экипаж МКС перешёл в российский сегмент и закрыл люки. Это произошло из-за того, что на станции зафиксировали утечку воздуха. Американский астронавт Крис Кэссиди находится в российском модуле «Звезда».
Член экипажа Иван Вагнер отметил, что все чувствуют себя отлично.