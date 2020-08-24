Изоляцию экипажа МКС в российском сегменте продлили

Изоляция экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продлена на сутки, а место утечки воздуха пока не найдено. Поиск будет продолжен, сообщили в «Роскосмосе».

«По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнёров принято решение об открытии люков 25 августа в 11:00 мск. После этого экипаж продолжит штатную программу работы на МКС», — сообщили в пресс-службе корпорации для РИА Новости.

Ранее изоляцию планировали завершить 24 августа.

«Участники совещания констатировали герметичность всех проверяемых модулей станции. После открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции», — добавил представитель пресс-службы.

21 августа экипаж МКС перешёл в российский сегмент и закрыл люки. Это произошло из-за того, что на станции зафиксировали утечку воздуха. Американский астронавт Крис Кэссиди находится в российском модуле «Звезда».

Член экипажа Иван Вагнер отметил, что все чувствуют себя отлично.