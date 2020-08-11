Эксперт рассказала, какие продукты влияют на настроение человека

Короткая ссылка
Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие его портят.
Эксперт рассказала, какие продукты влияют на настроение человека
  • Pixabay

За настроение человека отвечают мозг и эндокринная система. Чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих систем. Наиболее естественный способ такой стимуляции — пища.

Об этом Ирина Хвингия рассказала в интервью радио Sputnik.

«Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счёт содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников. Те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность», — сказала она.

В ряду полезных продуктов нейропсихолог упомянула и орехи — грецкие и фисташковые. Их достаточно употреблять по 50 г в сутки.

Наряду с продуктами, улучшающими настроение, есть и те, которые его портят.

«Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями, — это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит», — предупреждает специалист.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью сайту «Москва 24» дала рекомендации по потреблению яблок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить