Эксперт рассказала, какие продукты влияют на настроение человека

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие его портят.

За настроение человека отвечают мозг и эндокринная система. Чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих систем. Наиболее естественный способ такой стимуляции — пища.

Об этом Ирина Хвингия рассказала в интервью радио Sputnik.

«Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счёт содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников. Те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность», — сказала она.

В ряду полезных продуктов нейропсихолог упомянула и орехи — грецкие и фисташковые. Их достаточно употреблять по 50 г в сутки.

Наряду с продуктами, улучшающими настроение, есть и те, которые его портят.

«Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями, — это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит», — предупреждает специалист.

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