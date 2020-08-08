Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Короткая ссылка
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определённого вида к этому вирусу, больше ничего. А всё остальное — это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мёртвому припарки», — считает Гинцбург.

Речь идёт об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата, — полученных к определённым поверхностным структурам COVID-19.

Как пояснил учёный, «вакцина работает профилактически, а антитела — терапевтически».

«То есть (если. — RT) человек заболел, вместо того чтобы  грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему всё-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус», — подчеркнул Гинцбург.

Как пишет агентство, ранее в СМИ сообщили, что состояние больных COVID-19 может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в винах, арахисе, фисташках и какао.

Ранее Гинцбург отметил, что частицы в вакцине от COVID-19 не могут навредить организму

О завершении клинических испытаний вакцины центра Гамалеи было объявлено 1 августа. По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить