Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
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- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определённого вида к этому вирусу, больше ничего. А всё остальное — это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мёртвому припарки», — считает Гинцбург.
Речь идёт об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата, — полученных к определённым поверхностным структурам COVID-19.
Как пояснил учёный, «вакцина работает профилактически, а антитела — терапевтически».
«То есть (если. — RT) человек заболел, вместо того чтобы грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему всё-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус», — подчеркнул Гинцбург.
Как пишет агентство, ранее в СМИ сообщили, что состояние больных COVID-19 может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в винах, арахисе, фисташках и какао.
Ранее Гинцбург отметил, что частицы в вакцине от COVID-19 не могут навредить организму.
О завершении клинических испытаний вакцины центра Гамалеи было объявлено 1 августа. По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.