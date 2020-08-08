Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определённого вида к этому вирусу, больше ничего. А всё остальное — это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мёртвому припарки», — считает Гинцбург.

Речь идёт об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата, — полученных к определённым поверхностным структурам COVID-19.

Как пояснил учёный, «вакцина работает профилактически, а антитела — терапевтически».

«То есть (если. — RT) человек заболел, вместо того чтобы грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему всё-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус», — подчеркнул Гинцбург.

Как пишет агентство, ранее в СМИ сообщили, что состояние больных COVID-19 может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в винах, арахисе, фисташках и какао.

Ранее Гинцбург отметил, что частицы в вакцине от COVID-19 не могут навредить организму.

О завершении клинических испытаний вакцины центра Гамалеи было объявлено 1 августа. По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.