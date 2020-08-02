Учёные рассказали о чрезмерной реакции иммунитета на коронавирус

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Учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили, что коронавирус может спровоцировать массивную иммунную реакцию, которая мешает организму бороться с инфекцией.

Результаты исследования учёных опубликованы на портале Medical Xpress.

По мнению профессора экспериментальной патологии Макса Краммела, иммунная реакция заболевшего может осложнить развитие болезни, учитывая то, что «иммунная атака» вызывается уже спустя несколько минут после попадания вируса в организм.

В материале не исключается, что иммунная система способна нанести вред заболевшему, в том числе его сердцу и лёгким.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США пришли к выводу, что в случае заболевания коронавирусом риск смерти у людей с диабетом повышается в 12 раз.

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