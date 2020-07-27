Названо увеличивающее риск смерти при коронавирусе заболевание

Короткая ссылка
В случае заболевания коронавирусом риск смерти у людей с диабетом повышается в 12 раз, говорится в материале на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Названо увеличивающее риск смерти при коронавирусе заболевание
  • © REUTERS/Marko Djurica

Отмечается, что риск госпитализации в данном случае возрастает в шесть раз.

«Диабет сам по себе является фактором риска развития более тяжёлой формы COVID-19», — сказал доктор Пракаш Дидвания, профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

По его словам, необходимо уделять особое внимание уровню глюкозы в крови.

Ранее появились сообщения, что коронавирусная инфекция COVID-19 может привести к развитию диабета или вызвать осложнения у лиц, страдающих данным заболевание.

Также китайские учёные пришли к выводам, что повышенный уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода среди людей, которые болеют тяжёлой формой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить