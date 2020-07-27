Названо увеличивающее риск смерти при коронавирусе заболевание
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Отмечается, что риск госпитализации в данном случае возрастает в шесть раз.
«Диабет сам по себе является фактором риска развития более тяжёлой формы COVID-19», — сказал доктор Пракаш Дидвания, профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.
По его словам, необходимо уделять особое внимание уровню глюкозы в крови.
Ранее появились сообщения, что коронавирусная инфекция COVID-19 может привести к развитию диабета или вызвать осложнения у лиц, страдающих данным заболевание.
Также китайские учёные пришли к выводам, что повышенный уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода среди людей, которые болеют тяжёлой формой коронавирусной инфекции.