Названо увеличивающее риск смерти при коронавирусе заболевание

В случае заболевания коронавирусом риск смерти у людей с диабетом повышается в 12 раз, говорится в материале на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что риск госпитализации в данном случае возрастает в шесть раз.

«Диабет сам по себе является фактором риска развития более тяжёлой формы COVID-19», — сказал доктор Пракаш Дидвания, профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

По его словам, необходимо уделять особое внимание уровню глюкозы в крови.

Ранее появились сообщения, что коронавирусная инфекция COVID-19 может привести к развитию диабета или вызвать осложнения у лиц, страдающих данным заболевание.

Также китайские учёные пришли к выводам, что повышенный уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода среди людей, которые болеют тяжёлой формой коронавирусной инфекции.