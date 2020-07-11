Учёные заявили об опасности повышенного уровня сахара при коронавирусе

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Китайские учёные пришли к выводам, что повышенный уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода среди людей, которые болеют тяжёлой формой коронавирусной инфекции.
Учёные заявили об опасности повышенного уровня сахара при коронавирусе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Такие заключения содержатся в статье, опубликованной в журнале Diabetologia. Материал приводит портал Eurekalert.

Согласно результатам исследования, вероятность смерти пациентов из группы с высоким уровнем сахара в крови в 2,3 раза выше, чем у пациентов с низкими показателями.

Учёные рекомендуют проверять уровень сахара в крови всем пациентам с COVID-19, даже если ранее у них не был зафиксирован диабет.

Ранее учёные выявили «связь двустороннего характера» между коронавирусом и диабетом.

Они сделали вывод, что COVID-19 может привести к развитию диабета или вызвать осложнения у лиц, страдающих данным заболеванием.

Например, среди пациентов с коронавирусом наблюдались впервые выявленные случаи диабета и тяжёлые метаболические осложнения ранее имевшегося диабета.

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