Учёные обнаружили связанные с диабетом осложнения при коронавирусе

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Коронавирусная инфекция COVID-19 может привести к развитию диабета или вызвать осложнения у лиц, страдающих данным заболеванием, следует из материала международной группы учёных в журнале New England Journal of Medicine.
Учёные обнаружили связанные с диабетом осложнения при коронавирусе
  • © Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Учёные ведущих научных учреждений Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Италии, КНР и Камеруна выявили «связь двустороннего характера» между коронавирусом и диабетом.

С одной стороны, диабет связан с повышенным риском развития тяжёлой формы COVID-19.

С другой стороны, среди пациентов с коронавирусом наблюдались впервые выявленные случаи диабета и тяжёлые метаболические осложнения ранее имевшегося диабета.

По мнению учёных, коронавирус может связываться с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (АПФ2), который находится в ключевых метаболических органах и тканях.

«Вполне вероятно, что SARS-CoV-2 может вызвать множественные изменения метаболизма глюкозы, которые могут осложнить патофизиологию ранее существовавшего диабета или привести к новым механизмам заболевания», — считают исследователи.

В статье отмечается, что это подтверждает гипотезу о «потенциальном вызывающем диабет эффекте COVID-19».

Ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев не исключил, что мутации коронавируса нового типа могут привести к появлению более агрессивных форм инфекции.

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