Учёные обнаружили связанные с диабетом осложнения при коронавирусе
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Учёные ведущих научных учреждений Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Италии, КНР и Камеруна выявили «связь двустороннего характера» между коронавирусом и диабетом.
С одной стороны, диабет связан с повышенным риском развития тяжёлой формы COVID-19.
С другой стороны, среди пациентов с коронавирусом наблюдались впервые выявленные случаи диабета и тяжёлые метаболические осложнения ранее имевшегося диабета.
По мнению учёных, коронавирус может связываться с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (АПФ2), который находится в ключевых метаболических органах и тканях.
«Вполне вероятно, что SARS-CoV-2 может вызвать множественные изменения метаболизма глюкозы, которые могут осложнить патофизиологию ранее существовавшего диабета или привести к новым механизмам заболевания», — считают исследователи.
В статье отмечается, что это подтверждает гипотезу о «потенциальном вызывающем диабет эффекте COVID-19».
Ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев не исключил, что мутации коронавируса нового типа могут привести к появлению более агрессивных форм инфекции.