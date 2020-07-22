Вирусолог оценила эффективность ультрафиолета в борьбе с COVID-19

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Ультрафиолет способен нейтрализовать коронавирус на поверхностях за короткое время, однако не защищает от прямой передачи COVID-19 при контакте людей.
Вирусолог оценила эффективность ультрафиолета в борьбе с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«В вирусологии известно давно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы, в том числе оболочечные — такие, каким является коронавирус. Он действует на клеточную стенку, оболочку вируса. Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро», — приводит РИА Новости слова ведущего научного сотрудника лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галины Компанец.

Вирусолог уточнила, что длительное нахождение под солнечными лучами не уменьшит риск заболевания COVID-19.

«В жаркое время вирус в окружающей среде, попавший от больного на поверхность чего-то, погибает очень быстро — в течение часа точно. Но если это прямой контакт, например при разговоре, когда лицо не защищено маской, при кашле или чихании, всё равно заражение может происходить», — сказала Компанец.

Ранее вирусолог, научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов в беседе с Nation News оценил влияние ультрафиолета на COVID-19.

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