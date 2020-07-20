Вирусолог оценил воздействие ультрафиолета на COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил воздействие ультрафиолета на COVID-19.

«Ультрафиолетовое излучение убивает вирус, который находится на поверхности, а тот, что проник внутрь, убить уже не может. При этом ультрафиолетовое излучение в небольшой дозе может быть полезно для иммунитета, для здоровья человека», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, летом люди меньше болеют простудными заболеваниями.

Оценивая ситуацию с возможной второй волной коронавируса, Альтштейн предположил, что она может быть легче.

«Причин две: число вылечившихся людей, контактировавших с этим вирусом, увеличивается, значит, появляется иммунитет. Ещё более важный фактор, что вирус ослабевает, становится менее патогенным», — пояснил он.

Как добавил эксперт, люди учатся жить в новых условиях — это и гигиена, и работа в дистанционном режиме, и понимание, что себя нужно беречь.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за последние сутки коронавирус подтвердили у 5940 человек в 85 регионах.