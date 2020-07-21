Диабетолог дала рекомендации по здоровому питанию

Диабетолог Диляра Лебедева дала рекомендации по здоровому питанию.

В беседе с Nation News она посоветовала исключить переизбыток фруктов. Как считает эксперт, в день достаточно употреблять 100—200 г сезонных ягод и местных фруктов.

«Потенциально опасные продукты с трансжирами. Творог с добавленным жиром, сыры... Не употребляем», — сказала Лебедева.

По мнению эксперта, желательно есть три раза в день без перекусов, если нет отягчающих состояний здоровья.

Кроме того, Лебедева советует соблюдать питьевой режим.

Ранее диетолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по борьбе с лишним весом.