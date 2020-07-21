В РФПИ оценили, сколько россиян необходимо вакцинировать от COVID-19
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40—50 млн человек. По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом», — сообщил Дмитриев.
Ранее первый замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами центра имени Гамалеи, готова.
Также сообщалось, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в первую очередь прививку против коронавируса нужно сделать учителям, пожилым людям и всем организованным коллективам.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.