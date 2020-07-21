В РФПИ оценили, сколько россиян необходимо вакцинировать от COVID-19

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с газетой «Аргументы и факты» заявил, что, по оценкам фонда, в России «в ближайшее время необходимо вакцинировать 40—50 млн человек».
В РФПИ оценили, сколько россиян необходимо вакцинировать от COVID-19
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40—50 млн человек. По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом», — сообщил Дмитриев.

Ранее первый замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами центра имени Гамалеи, готова.

Также сообщалось, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в первую очередь прививку против коронавируса нужно сделать учителям, пожилым людям и всем организованным коллективам.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.

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