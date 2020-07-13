В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

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В филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России, ввели второй компонент вакцины.
В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«20 участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящимся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, введён второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «вакцинация прошла в соответствии с планом клинических испытаний и протоколом исследования».

В Минобороны сообщили, что состояние добровольцев после вакцинации хорошее, медицинские специалисты ведут за ними непрерывное наблюдение.

В ведомстве рассказали, что второй компонент вакцины ввели участникам исследований на 21-е сутки после введения первого компонента.

Как пояснили в Минобороны, «бустерная» схема вакцинации представляет собой двукратное введение одного и того же гена на разных носителях — закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая длительность его действия.

Также сообщается, что «первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивает своё участие в клинических исследованиях через два дня», в настоящее время «состояние их здоровья хорошее».

В ведомстве отмечают, что «полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины».

В Минобороны России подчеркнули, что «испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков её применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования».

В ведомстве добавили, что сведения, полученные на данный момент, «свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19».

Ранее сообщалось, что в России началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в конце июля исследования вакцины от COVID-19 будут завершены

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