Минздрав России одобрил третий препарат от коронавируса
- Reuters
Из реестра следует, что применение препарата для медицинских целей «возможно только в условиях стационара».
Как отметили в «Р-Фарм», производство препарата организовано при участии Фонда развития промышленности и будет осуществляться в Ярославле.
В июне директор Ярославского завода готовых лекарственных форм Владимир Колышкин заявил, что «Коронавир» поступит на рынок в начале июля.
Кроме того, ранее Минздрав одобрил препараты «Арепливир» и «Авифавир».