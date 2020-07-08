Минздрав России одобрил третий препарат от коронавируса

Препарат от COVID-19 «Коронавир», разрабатываемый компанией «Р-Фарм», получил одобрение Министерства здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные госреестра лекарственных средств.

Из реестра следует, что применение препарата для медицинских целей «возможно только в условиях стационара».

Как отметили в «Р-Фарм», производство препарата организовано при участии Фонда развития промышленности и будет осуществляться в Ярославле.

В июне директор Ярославского завода готовых лекарственных форм Владимир Колышкин заявил, что «Коронавир» поступит на рынок в начале июля.

Кроме того, ранее Минздрав одобрил препараты «Арепливир» и «Авифавир».