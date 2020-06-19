Препарат для лечения лёгких форм коронавируса поступит на рынок в июле

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Препарат «Коронавир» для лечения средних и лёгких форм коронавирусной инфекции COVID-19 поступит на рынок в начале июля, сообщил директор Ярославского завода готовых лекарственных форм (филиал «Р-Фарм») Владимир Колышкин.
Препарат для лечения лёгких форм коронавируса поступит на рынок в июле
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании у президента России Владимира Путина о последствиях эпидемии коронавируса для экономики.

«Препарат уже подан на регистрацию в Министерство здравоохранения, и к началу июля более 150 тыс. упаковок «Коронавира» поступят на рынок», — рассказал Колышкин.

Ранее больницы в регионах России получили первую партию российского препарата против коронавируса «Авифавир».

В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования данного препарата у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.

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