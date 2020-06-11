Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга», — говорится в пресс-релизе.

В июне планируется поставить в российские больницы 60 тыс. курсов «Авифавира».

При этом в случае необходимости объём производства может быть увеличен до 2 млн курсов в год.

Ранее газета «Известия» писала, что к середине следующей недели «Авифавир» планируется произвести в необходимом объёме для удовлетворения полученных заявок от 35 регионов.

В конце мая Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».