Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
  • Reuters

«Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга», — говорится в пресс-релизе.

В июне планируется поставить в российские больницы 60 тыс. курсов «Авифавира».

При этом в случае необходимости объём производства может быть увеличен до 2 млн курсов в год.

Ранее газета «Известия» писала, что к середине следующей недели «Авифавир» планируется произвести в необходимом объёме для удовлетворения полученных заявок от 35 регионов.

В конце мая Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».

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