Диетолог оценила пользу от ягод

Диетолог Елена Соломатина оценила пользу от ягод.

«Следует обращать внимание на качество ягоды. Спелые, свежие и экологически чистые — они полезны абсолютно все, каждая по-своему», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, если ранняя клубника кажется силиконовой, не даёт сок и на ощупь напоминает резиновый мячик, то её, скорее всего, «напичкали» селитрой.

«Наоборот, в конце сезона, когда ягода отходит, клубнику обрабатывают дифенилом. Этот химикат не даёт образовываться плесени на истекающей соком ягоде. Если такую ягоду опустить в стакан с водой, по поверхности разойдётся радужная плёнка», — сообщила Соломатина.

Как отметила диетолог, черника, голубика, клюква и другие дикорастущие ягоды считаются самыми полезными, поскольку должны быть чистыми.

«Это так, но перечисленные ягоды максимально поглощают цезий. При повышенном радиационном фоне в месте их произрастания такие ягоды более опасны, чем клубника или малина», — уточнила она.

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