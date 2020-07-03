Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19

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Профессор вирусологии, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик дал прогноз по ситуации с COVID-19.
Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«SARS-CoV-2 станет новым эндемическим коронавирусом», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время насчитывается четыре таких коронавируса, они ответственны за 10—30% всех случаев заболевания гриппом среди жителей Европы в зимний период.

«В Европе существует зависимость от погоды — более сильные вспышки коронавирусов наблюдаются в холодное время года и реже — в тёплые месяцы», — отметил он.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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