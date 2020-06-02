Эксперт оценила эффективность диет

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Директор национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева оценила эффективность диет.
Эксперт оценила эффективность диет
  • Pixabay

«Недавно израильские учёные провели исследование. Разным людям давали одни и те же продукты, а потом измеряли уровень сахара в крови. Допустим, два человека съедали банан. У первого сразу же подпрыгивал уровень сахара, а у второго он поднимался более плавно. Потом им давали сладкое печенье, и ситуация была противоположной», — рассказала она в беседе с kp.ru.

Как пояснила Медведева, каждый усваивает различные продукты по-разному и реакция организма может отличаться.

По мнению эксперта, с помощью диеты можно похудеть, но после возвращения к обычному образу жизни сброшенный вес вернётся.

Медведева полагает, что единственный действительно эффективный метод — переход на здоровый рацион, когда питание меняется постепенно.

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