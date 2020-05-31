Маск назвал Рогозина сэром и ответил на поздравление по-русски

Короткая ссылка
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по поводу успешной стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Маск назвал Рогозина сэром и ответил на поздравление по-русски
  • Reuters

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал Маск по-русски в ответ на твит Рогозина с поздравлениями, написанный по-английски.

Ранее Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.

«Прошу передать мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества!» — написал Рогозин.

Накануне Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon к МКС вспомнил высказывание Рогозина 2014 года, который предложил американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью «батута», и отметил, что «батут работает». Рогозин, в свою очередь, сообщил, что это была не шутка, а предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить