Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.

«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», — написал Рогозин в ответе одному из пользователей в Twitter.

В 2014 году Рогозин, занимавший пост вице-премьера, прокомментировал санкционные меры против российского космопрома. Тогда он сказал: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Накануне основатель американской компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon Маск к МКС вспомнил шутку Рогозина и отметил, что «батут работает».