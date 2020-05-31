Маск ответил на шутку Рогозина о доставке астронавтов на МКС батутами

Основатель SpaceX Илон Маск вспомнил шутку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батутов.

В 2014 году Рогозин, занимавший пост вице-премьера, прокомментировал санкционные меры против российского космопрома. Тогда он сказал: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Во время пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon Маск вспомнил шутку шестилетней давности и отметил, что «батут работает».

«Это внутренняя шутка», — пояснил Маск.

Также глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что оценил поздравления Рогозина с успешным запуском нового космического корабля.

Брайденстайн отметил, что российская сторона верит в сотрудничество с США по космосу и оно «останется крепким».

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

На борту корабля находятся американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17:29 мск 31 мая.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко отметил, что «произошло то, что произойти должно было давно», и теперь «не только русские будут летать на МКС, но и американцы».

По его словам, очень важно иметь две возможности долететь до станции.