Маск ответил на шутку Рогозина о доставке астронавтов на МКС батутами
- Reuters
В 2014 году Рогозин, занимавший пост вице-премьера, прокомментировал санкционные меры против российского космопрома. Тогда он сказал: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».
Во время пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon Маск вспомнил шутку шестилетней давности и отметил, что «батут работает».
«Это внутренняя шутка», — пояснил Маск.
Также глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что оценил поздравления Рогозина с успешным запуском нового космического корабля.
Брайденстайн отметил, что российская сторона верит в сотрудничество с США по космосу и оно «останется крепким».
30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.
На борту корабля находятся американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17:29 мск 31 мая.
Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко отметил, что «произошло то, что произойти должно было давно», и теперь «не только русские будут летать на МКС, но и американцы».
По его словам, очень важно иметь две возможности долететь до станции.