В «Роскосмосе» отметили важность самостоятельных полётов США к МКС
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- РИА Новости
Устименко привёл слова президента США Дональда Трампа о том, что США «вернули себе престиж мирового лидера в космосе». Как отметил представитель «Роскосмоса», «произошло то, что произойти должно было давно», и теперь «не только русские будут летать на МКС, но и американцы».
«Очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — написал он в Twitter.
Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС.— Владимир Устименко (@VladimirUstime1) May 31, 2020
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30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.
На борту корабля находятся американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17:29 мск 31 мая.