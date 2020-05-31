В «Роскосмосе» отметили важность самостоятельных полётов США к МКС

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал успешный запуск американского космического корабля Crew Dragon.

Устименко привёл слова президента США Дональда Трампа о том, что США «вернули себе престиж мирового лидера в космосе». Как отметил представитель «Роскосмоса», «произошло то, что произойти должно было давно», и теперь «не только русские будут летать на МКС, но и американцы».

«Очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — написал он в Twitter.

Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС.



(3/4) — Владимир Устименко (@VladimirUstime1) May 31, 2020

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

На борту корабля находятся американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17:29 мск 31 мая.