В «Роскосмосе» отметили важность самостоятельных полётов США к МКС

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Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал успешный запуск американского космического корабля Crew Dragon.
В «Роскосмосе» отметили важность самостоятельных полётов США к МКС
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Устименко привёл слова президента США Дональда Трампа о том, что США «вернули себе престиж мирового лидера в космосе». Как отметил представитель «Роскосмоса», «произошло то, что произойти должно было давно», и теперь «не только русские будут летать на МКС, но и американцы».

«Очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — написал он в Twitter.

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

На борту корабля находятся американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17:29 мск 31 мая.

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