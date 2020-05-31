Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon
  • РИА Новости

«Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы стремились к тому, чтобы это важное событие стало успешным», — написал Рогозин в Twitter по-английски.

Он пожелал команде NASA успешно завершить «восстановление своей национальной космической транспортной системы к МКС».

«Прошу передать мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества!» — добавил Рогозин.

Накануне основатель американской компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon к МКС вспомнил высказывание Рогозина 2014 года, который предложил американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью «батута», и отметил, что «батут работает». Рогозин сообщил, что это была не шутка, а предупреждение.

 

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