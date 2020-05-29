В Петербурге разработали новую тест-систему для выявления коронавируса

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал тест-систему, выявляющую РНК коронавируса.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу института.

Как отметили в НИИ, система обладает высокой диагностической чувствительностью и специфичностью и позволяет контролировать все этапы проведения анализа, в том числе этапы выделения, обратной транскрипции и ПЦР.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.