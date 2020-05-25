Академик Рахим Хаитов, главный аллерголог-иммунолог Минздрава, прокомментировал данные о смертности от COVID-19 в России.

«У нас как только выявляли человека, инфицированного коронавирусом, его немедленно брали на контроль. Если тяжёлый случай — госпитализировали. Вначале госпитализировали всех. Сейчас уже раздельно», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, граждан, у которых симптомы выражены слабо или не выражены совсем, отправляют на режим самоизоляции, но они всё равно остаются на контроле у врачей. Тех, кто тяжело болеет, лечат в больницах.

Как напомнил эксперт, за короткое время в России построили большое количество новых больниц, а многие клиники были специально переоборудованы. Эти факты и сыграли основную роль.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.