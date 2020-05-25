Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал о влиянии COVID-19 на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В корпус на Ленинском проспекте поступают просто больные с коронавирусом, там есть разные пациенты, мы специально наблюдением не занимались. Но, конечно, пневмония для больного сердечно-сосудистого профиля, которая характерна для коронавируса, — это очень тяжёлое осложнение», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, если у пациента есть сердечно-сосудистое заболевание, то он наверняка перенесёт COVID-19 тяжелее.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.