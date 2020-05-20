Врач оценил данные о полезных свойствах манной каши

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Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Алексей Парамонов прокомментировал данные о полезных свойствах манной каши.
Врач оценил данные о полезных свойствах манной каши
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По его словам, манка — один из самых вредных продуктов на кухне.

«Это некая полумука из мягких сортов пшеницы, которая во времена, когда ещё не было смесей для лечебного питания, идеально подходила тяжёлым больным. Её давали в жидком виде с маслицем. Сегодня она годится для тех, кто хочет прибавить вес, для этого в кашу нужно добавить масло, сахар или варенье», — отметил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты»

Он добавил, что манка из твёрдых сортов пшеницы, которую используют в промышленном производстве для придания формы разным продуктам, более полезная, но менее вкусная. 

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.

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