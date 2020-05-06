В ВОЗ рассказали о пользе хорошего сна для борьбы со стрессами

Хороший сон в значительной степени помогает бороться со стрессом, это актуально в том числе в период пандемии, рассказал специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

По его словам, исследование, проведённое в Китае, показало, что примерно треть сотрудников сферы здравоохранения испытывали нарушения сна во время борьбы с эпидемией.

«Однако нарушение сна также является очень частым признаком любого другого психического расстройства либо временного состояния стресса. Безусловно, хороший сон в значительной степени определяет нашу устойчивость к долговременным нагрузкам. Поэтому хорошему сну необходимо уделять много внимания», — сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом для нормализации сна следует избегать высокостимулирующих занятий, таких как просмотр боевиков или употребление алкоголя перед сном.

«Особо хотелось бы отметить, что использование транквилизаторов или снотворных средств должно быть только при назначении врача», — добавил Позняк, подчеркнув, что есть растительные препараты, в том числе тёплое молоко с мёдом и чаи на травах.

Ранее автор книги «Здоровые привычки», диетолог Лидия Ионова дала рекомендации по восстановлению режима сна.

Например, она посоветовала спать в прохладном проветриваемом помещении и затемнять окна.